Упражнения для красивого тела и хорошего настроения

Дженнифер Энистон наверняка будут интересны тем из вас, кто стремится поддерживать свое тело красивым и молодым.

Секрет красивого молодого и подтянутого тела Дженнифер Энистон кроется в регулярных занятиях фитнесом. Упражнения Дженнифер Энистон разработаны на основе йоги ее тренером Мэнди Ингбер и состоят из нескольких несложных асан.

Чтобы выглядеть так же обворожительно, как американская кинозвезда, старайтесь выполнять Упражнения Дженнифер Энистон регулярно, не менее 3 раз в неделю, и результат не заставит себя долго ждать.

Перед выполнением упражнений Дженнифер Энистон следует подготовить мышцы разогревающими упражнениями и растяжками, а также настроиться психологически к асанам.

Упражнения Дженнифер Энистон - Бабочка

Сидя на полу с прямой спиной, разведите ноги, согните в коленях, прижмите ступни одна к другой и обхватите их пальцами. Наклонитесь вперед как можно дальше, сохраняя спину прямой. Задержитесь в такой позе на 5-10 дыханий.

Упражнения Дженнифер Энистон - Ножницы

Лежа на спине, заведите ладони под ягодицы, выпрямите ноги и поднимите их вверх с вытянутыми носками. За счет силы пресса попеременно скрещивайте в воздухе ноги - левую над правой и наоборот. Следует делать 2 подхода по 8-10 раз.

Упражнения Дженнифер Энистон - Посох

Лежа лицом вниз, упритесь ладонями в пол на уровне груди. Опираясь на носки, выпрямите руки и отожмитесь от пола, удерживая прямой корпус. Перенеся вес тела на левую руку, развернитесь вправо и поднимите правую руку вверх. Задержитесь в такой позе на 5-10 дыханий. Если сразу тяжело, можно опереться на колено левой ноги. Повторите то же с другой рукой.

Упражнения Дженнифер Энистон - Полумесяц

Станьте прямо, сделайте левой ногой большой шаг вперед, поднимите руки вверх и присядьте, согнув левую ногу под углом 90°. Задержитесь в таком положении на 5-10 дыханий. Повторите упражнение с другой ногой.

Упражнения Дженнифер Энистон - Мост

Лежа на спине, согните ноги в коленях, а руки вытяните вдоль тела. Упираясь пятками в пол, поднимите таз максимально вверх, а вес тела удерживайте руками. Задержитесь в таком положении на 5-10 дыханий.

Упражнения Дженнифер Энистон - Кошка

Стоя на коленях, прямыми руками упритесь в пол. На вдохе поднимите голову вверх, максимально прогните спину и задержите дыхание. На выдохе опустите голову, упершись подбородком в грудь, выгните спину вверх и задержитесь в такой позе на 5-10 дыханий.

Упражнения Дженнифер Энистон - Дерево

Станьте прямо, согните левую ногу, упритесь пяткой в правое бедро как можно выше и отведите колено в сторону. Поднимите руки вверх и разведите в стороны ладонями внутрь. Задержитесь в такой позе на 5-10 дыханий.

Упражнения Дженнифер Энистон - Стул

Станьте прямо, ноги поставьте вместе, руки поднимите над головой ладонями внутрь. Плавно сгибая колени, опускайте прямое тело вниз, как будто садитесь на стул. Задержитесь в такой позе на 5-10 дыханий.

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