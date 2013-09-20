В США в жилом доме обнаружены более 800 змей

Сотрудник отдела по контролю за животными незаконно держал в своем доме в пригороде Нью-Йорка 850 змей, в том числе двух двухметровых бирманских питонов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

Как сообщил представитель Общества по борьбе с жестоким обращением с животными Рой Гросс, владелец дома Ричард Паринелло держал змей в гараже в специальных контейнерах. Гросс подчеркнул, что все рептилии здоровы, и не зафиксировал жестокого обращения с ними.

Паринелло вел незаконную торговлю змеями. На его сайте Snakeman`s Exotics представлены коллекции питонов, удавов и ужей для продажи. Помимо змей, в доме были обнаружены несколько тарантулов. Продавец змей оценил свою коллекцию рептилий в полмиллиона долларов.