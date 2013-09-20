В Японии в префектуре Фукусима произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Японии в районе префектуры Фукусима. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главное метеорологическое управление страны.

Очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров, эпицентр располагался на тихоокеанском побережье префектуры.

Толчки ощущались в 17 префектурах, в том числе и в Токио.

Угрозы цунами нет. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Сообщений о повреждениях на аварийной АЭС "Фукусима-1", находящейся в префектуре, пока также нет.