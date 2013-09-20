В Японии в префектуре Фукусима произошло землетрясение
09:42, 20 сентября 2013Зарубежные новости
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Магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Японии в районе префектуры Фукусима. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главное метеорологическое управление страны.
Очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров, эпицентр располагался на тихоокеанском побережье префектуры.
Толчки ощущались в 17 префектурах, в том числе и в Токио.
Угрозы цунами нет. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Сообщений о повреждениях на аварийной АЭС "Фукусима-1", находящейся в префектуре, пока также нет.
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