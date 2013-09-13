В России сгорел психоневрологический интернат, ищут погибших

В Новгородской области России сгорело здание мужского отделения психоневрологического интерната “Оксочи”, спасатели ищут погибших, уже обнаружены тела двух человек, передает ИТАР-ТАСС.

Спасатели прочесывают окрестные леса в поисках пациентов, которые могли бы самостоятельно выйти из пожара. Однако, по данным ГУ МЧС РФ по Новгородской области, 22 пациента отделения не могли передвигаться самостоятельно.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил о гибели санитарки, еще 23 человек удалось спасти из огня. Таким образом, из 60 человек, находившихся в корпусе, числятся без вести пропавшими 34 человека. Ранее в правительстве области сообщали о 14 погибших.

Возгорание возникло ночью в деревне Лука Маловишерского района в одноэтажном здании мужского корпуса психоневрологического интерната "Оксочи". Его общая площадь составила 670 кв м, произошло частичное обрушение кровли.

Среди версий причин ЧП - поджог и неосторожное курение. Пациенты, которых удалось эвакуировать, говорят, что мужчина поджег свою постель.

Ранее также сообщалось, что МЧС и прокуратура добивались закрытия интерната, но суд лишь обязал руководство учреждения устранить нарушения. Как заявил губернатор Новгородской области Сергей Митин, сгоревший корпус должны были закрыть до конца года.

В стационаре интерната содержатся граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 и женщины старше 55 лет и инвалиды 1 и 2 групп старше 18 лет), страдающие хроническими психическими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

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