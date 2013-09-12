Американские ученые создали вакцину от обезьяньего СПИДа

Американские ученые смогли получить эффективную вакцину от обезьяньего иммунодефицита, новая разработка должна помочь в создании вакцины от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), говорится в статье, опубликованной в журнале Nature, которую цитирует РИА «Новости».

Авторы исследования, Луис Пикер из Орегонского университета и его коллеги, еще в 2011 году сообщили об экспериментах с новой вакциной от вируса обезьяньего иммунодефицита. Тогда вакцина полностью уничтожила вирус в организмах 50% вакцинированных, а затем инфицированных обезьян. Теперь группа ученых сообщила о полном успехе.

Исследователи провели эксперимент с несколькими сотнями макак-резусов. Обезьян вакцинировали цитомегаловирусной вакциной, а затем заражали вирусом иммунодефицита. В первые часы после заражения присутствие вируса было зафиксировано в лимфатических узлах, а затем в плазме крови.

Однако уже через несколько недель у большинства вакцинированных обезьян не удалось обнаружить присутствия следов вирусной ДНК или РНК, а примерно через полгода следов вируса не осталось ни у одной из них.