Морская капуста - идеальная защита для мужчин

Водоросли, обнаруженные у берегов Флориды, обладают необычными свойствами. Как было доказано, они могут защитить от рака простаты, пишет Nature World News со ссылкой на Университет Флориды.

Ученые изолировали из водорослей, известных также как морская капуста, соединения, способные повысить уровень антиоксидантной защиты организма. Потребление морской капусты напрямую влияет на снижение риска рака простаты, показали исследования.

Известно, что рак простаты редко встречается среди жителей Азии. А в традиционную кухню этого региона, как раз, входят блюда с морской капустой. Соединение из водоросли обладает ярко выраженным антиоксидантным эффектом. Именно свободные радикалы повреждают клетки простаты посредством окисления и провоцирования воспаления. Антиоксиданты убирают из тела свободные радикалы.

Морская капуста - идеальный БАД. Она обладает способностью не только предотвращать развитие рака простаты, но уменьшать вероятность появления воспалительных заболеваний другого порядка - артрита и кардиологических недугов.

meddaily.ru