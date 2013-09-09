Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у острова Крит

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло вчера у южного побережья греческого острова Крит.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг землетрясения залегал на глубине 2 км в 55 км к югу от административного центра острова - города Ираклион. О жертвах и разрушениях не сообщается.

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