Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у острова Крит
10:49, 09 сентября 2013Зарубежные новости
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О разрушениях не сообщается
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло вчера у южного побережья греческого острова Крит.
Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Очаг землетрясения залегал на глубине 2 км в 55 км к югу от административного центра острова - города Ираклион. О жертвах и разрушениях не сообщается.
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