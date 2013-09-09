В Андах найден путешественник, пропавший 4 месяца назад

58-летний уругвайский путешественник Рауль Фернандо Гомес Сиркунегуи, пытавшийся в одиночку пересечь Анды, следуя из Чили в Аргентину, и пропавший без вести четыре месяца назад, найден живым, сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на аргентинскую прессу.

Он был обнаружен аргентинскими геологами в укромном месте в горах на высоте почти 2800 метров над уровнем моря. Геологи наткнулись на убежище Сиркунегуи, когда замеряли уровень снежного покрова в этом районе.

Путешественнику приходилось выживать в сложных горных условиях, питаться объедками, которые ему удавалось найти в горах, и ловить крыс, чтобы не умереть с голоду.

Истощенного мужчину доставили в больницу, но врачи надеются, что ему удастся полностью восстановиться.

bbc.co.uk