Сверхурочная работа разрушает мозг

Сверхурочная работа увеличивает риск появления рассеянного склероза у 20-летних людей.

На работе мозга сказывается нарушение режима сна в связи из-за подработки во внеурочное время, установили шведские ученые.

В исследовании принимали участие люди 16-70 лет, которые рассказали о режимах своей работы и сна.

Выяснилось, что те, кто работал с 21.00 до 7.00 в возрасте до 20 лет, подвержены риску развития рассеянного склероза – заболевания, при котором поражается оболочка нервных волокон головного мозга и спинного мозга. В итоге снижаются зрение, интеллект.

Ученые объясняют, что сверхурочная работа нарушает биологический ритм, что приводит к снижению выработки гормона мелатонина и ослаблению иммунитета.

Так как мелатонин участвует в регуляции кровяного давления и работы клеток мозга, нарушение ритма нарушает работу центральной нервной системы.

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