От нехватки денег - стресс и снижение уровня IQ

Люди, постоянно думающие о счетах, кредитах и нехватке денег страдают не только от стресса, но и от снижения уровня IQ. Ученые подсчитали: подобные мысли давали уменьшение показателя на 13 пунктов, пишет meddaily.ru.

Эксперты провели два исследования. Первое - среди индийских фермеров, второе - среди покупателей из Нью-Джерси. Итак, фермерам платят раз в год. До урожая они берут кредиты и товары под залог. После того, как они продают урожай, на руках фермеров оказывается много денег.

Ученые оценили IQ 464 фермеров до и после сбора урожая. Оказалось, уровень IQ повышался на 25%, когда у людей не было финансовых трудностей. А вот эксперимент с покупателями предполагал привлечение богатых и бедных людей.

Примерно 400 добровольцам предложили рассмотреть сценарии. В одном им выставляли огромный счет за починку машины, во втором - совсем небольшой. Люди с доходом 20000 долларов имели те же показатели IQ, что и люди с доходом в 70000 долларов. Но это работало только в том случае, если счет был маленьким.

А вот когда бедные люди думали о большом счете, IQ снижался на 40%. Причина данной взаимосвязи с том, что стресс занимал все внимание человека. В итоге ему было трудно выполнять вычисления и прочие задачи.