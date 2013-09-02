Уровень радиации на "Фукусиме" в 18 раз выше предполагаемого

Уровень радиации в протекающем резервуаре на атомной электростанции "Фукусима" оказался в 18 раз выше, чем предполагалось ранее, предупредила компания-оператор станции Tepco.

Замеры, сделанные вблизи резервуара в субботу, указывают на то, что уровень радиации в нем достаточен для смерти человека в течение четырех часов, передает Русская служба Би-Би-Си.

Как объяснила компания, когда утечка была обнаружена на прошлой неделе, они использовали оборудование, не способное измерить весь масштаб загрязнения.

Новые данные особенно важны на фоне того, что с прошлой недели около резервуара по несколько часов в день работают люди, пытаясь остановить утечку.

Как сообщал УНИАН, компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" в конце августа сообщила о крупнейшей за все время после аварии в 2011 году утечке радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1". По данным компании, утечка из цистерны составила 300 тонн воды с содержанием стронция-90 и других радионуклидов около 80 млн беккерелей на литр (при норме 30 беккерелей на литр). Часть этой воды могла попасть в океан.

26 августа министр иностранных дел Японии Фумио Кисида заверил, что власти страны делает все для преодоления последствий утечки загрязненной воды в океан с атомной электростанции «Фукусима-1».