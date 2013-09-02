Землетрясение произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи.

Как сообщает РИА Новости, по данным сайат Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 54 км юго-западнее города Пангуна, очаг залегал на глубине 49 км.

Об опасности возникновения цунами, а также возможных жертвах и разрушениях информации пока не поступало.