Землетрясение произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи
10:06, 02 сентября 2013Зарубежные новости
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Магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи.
Как сообщает РИА Новости, по данным сайат Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 54 км юго-западнее города Пангуна, очаг залегал на глубине 49 км.
Об опасности возникновения цунами, а также возможных жертвах и разрушениях информации пока не поступало.
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