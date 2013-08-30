Свежие фрукты снижают риск заболеть сахарным диабетом
10:54, 30 августа 2013Зарубежные новости
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Особенно черника, виноград и яблоки
Ученые из США, Великобритании и Сингапура пришли к выводу, что употребление свежих фруктов снижает риск заболевания сахарным диабетом второго типа.
Как сообщает русская служба Би-Би-Си, изучив данные почти 200 тысяч человек, собранных за четверть века, исследователи выяснили, что люди, в рацион которых входили свежие фрукты, особенно ягоды черники, виноград и яблоки, снижали риск заболевания почти на 25%.
Однако эффект от употребления некоторых фруктов был не так заметен, например, от клубники и дынь.
Также ученые выяснили, что употребление соков повышает риск развития сахарного диабета второго типа.
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