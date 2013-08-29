54-летняя жительница Минска родила двойню (фото)

17:27, 29 августа 2013
Зарубежные новости
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Беременность протекала нелегко

 

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Возраст счастью не помеха. То, что стать мамой никогда не поздно, доказала 54-летняя минчанка, которая родила двойню. Два сына-богатыря появились на свет в научно-практическом центре "Мать и дитя" еще 7 августа. Но лишь сегодня счастливую маму выписали.
 
Татьяна сегодня не замечает ничего вокруг - ни цветов, ни подарков. Все внимание ее мальчишкам - детям, которых она так долго ждала. 

Женщина, не скрывая слез, говорит, что всегда мечтала о большой семье. И лишь сейчас, в 54 года, ее мечта осуществилась. 

"Я очень рада и счастлива, что у меня появились такие два сыночка. Главное, решиться и поставить цель перед собой. Все, что захочешь, всегда может исполниться, если этого очень-очень захотеть. Я этого очень-очень захотела. И все у меня получилось," - рассказывает Татьяна Короткая. 

Беременность у Татьяны была не из легких - в первые недели мучил токсикоз, ближе к родам стало тяжело ходить. Да и сейчас основные трудности только начинаются: шутка ли, поднять одной двух мальчишек. Но Татьяна не сдается, говорит, что готова преодолеть все. Главное, чтобы сыновья выросли счастливыми. 

"Жизнь - это нелегкая штука. Легко- это не интересно жить. Легко, наверное, никому не бывает в этой жизни. Надо, чтобы было трудно," - рассуждает Татьяна Короткая. Ольга Камульчик, ее подруга, добавляет: "Когда она сказала о том, что она планирует, я просто помолчала, а в душе подумала: она справится. Потому что видно сразу человека. Она сильная. Говорю: "Танечка, ты еще внуков дождешься"." 

Татьяна своим стремлением иметь детей и тем, что ее мечта все же осуществилась лишний раз доказала, что стать счастливой можно в любом возрасте.
Новости Беларуси
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