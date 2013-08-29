Тревожным людям нужно больше личного пространства

Считается, личное пространство - 20-40 сантиметров от лица, пишет The Daily Mail. Однако показатели разнятся у разных людей. Причем, при явных проявлениях тревожности пространство увеличивается.

Университетский колледж Лондона исследовал этот вопрос. Ученые фиксировали защитный рефлекс, выражающийся в моргании. Также у них были данные тестов на тревожность группы 15 добровольцев 20-37 лет.

Оказалось, чем сильнее тревожность, тем острее реакция на стимул, располагающийся в 20 сантиметрах от лица. Итак, стимул представлял собой воздействие на особый нерв в руке. Из-за него добровольцы моргали. Человек держал собственную руку на расстоянии 4, 20, 40 или 60 сантиметров от лица. Сила рефлексивного моргания говорила о том, насколько раздражающим был стимул.

meddaily.ru