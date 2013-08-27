Украина и Япония будут наблюдать за Чернобылем и Фукусимой

Украина и Япония намерены проводить совместное космическое наблюдение за Чернобыльской зоной отчуждения и АЭС «Фокусима».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга с министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.

“В первую очередь, это сотрудничество между японским Токийским университетом с соответствующими институтами космической области в Украине по совместному космическому наблюдению за регионами, прилегающими к Чернобылю и Фукусиме”, - сказал Кисида.

Он отметил, что, в частности, в этом проекте будут использоваться украинские ракеты и чрезвычайно малого размера спутники, которые были разработаны Токийским университетом.

“В частности, уже первый запуск по этому проекту планируется вскоре, и правительства обоих государств согласились оказать максимальное сотрудничество этому проекту”, - сказал Кисида.

В свою очередь Кожара отметил, что, в частности, о конкретной сумме стоимости этого проекта можно говорить после завершения всех внутригосударственных процедур по осуществлению этого проекта.

По словам Кожары, конкретные суммы — это вопрос обсуждения между украинской и японской сторонами.