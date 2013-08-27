В Австралии 5-метровый крокодил утащил мужчину в реку
11:10, 27 августа 2013Зарубежные новости
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Об опасности предупреждали
В Австралии полиция ищет мужчину, которого утащил 5-метровый крокодил во время плавания в реке Мэри.
Как сообщает русская служба Би-Би-Си, по данным полиции Северной территории, друзья пропавшего были в ужасе, когда увидели его в пасти гигантской рептилии. Группа друзей они жила в палаточном лагере в зоне отдыха Wilderness Retreat.
Местные власти заявили, что на берегу висели знаки, предупреждавшие об опасности входить в воду. Река Мэри - место обитания одной из крупнейших популяций крокодилов в регионе.
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