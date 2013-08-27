В Австралии 5-метровый крокодил утащил мужчину в реку

В Австралии полиция ищет мужчину, которого утащил 5-метровый крокодил во время плавания в реке Мэри.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си , по данным полиции Северной территории, друзья пропавшего были в ужасе, когда увидели его в пасти гигантской рептилии. Группа друзей они жила в палаточном лагере в зоне отдыха Wilderness Retreat.

Местные власти заявили, что на берегу висели знаки, предупреждавшие об опасности входить в воду. Река Мэри - место обитания одной из крупнейших популяций крокодилов в регионе.