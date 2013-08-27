Япония преодолевает последствия утечки воды с Фукусимы-1

Япония делает все для преодоления последствий утечки загрязненной воды в океан с атомной электростанции «Фукусима-1».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.

“Действительно вопрос загрязнения воды с Фукусимы является объектом большого международного внимания, и наша страна, правительство делает все возможное, чтобы преодолеть эти проблемы”, - сказал Кисида.

Как сообщает УНИАН, компания, которая управляет аварийной АЭС "Фукусима-1" на северном востоке Японии, не исключила достоверности попадания в океан радиоактивной воды, которая вытекла 20 августа из одного из хранилищ.

По словам представителей компании, признаки радиоактивного загрязнения были выявлены на одном из дренажных каналов, которые ведут от хранилищ с радиоактивной водой в сторону береговой линии.

Специалисты не исключили, что часть радиоактивной воды, утечка которой была обнаружена 20 августа, могла уйти в океан через почву. Однако официальное подтверждение данного факта пока не обнародовано.

Это утечка стала наибольшей после аварии АЭС в 2011 году. По данным управляющей компании, уровень излучения в районе утечки составил 100 миллизивертов в час. Объем утечки оценивается в 300 тонн. Вода содержит стронций-90 и другие радионуклиды в количестве 80 миллионов беккерелей на литр (при норме 30 беккерелей на литр).