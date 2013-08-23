Как работает иммунная система, если организм в состоянии стресса

В условиях длительно стресса иммунные клетки - моноциты - вызывают симптомы тревожности, показали эксперименты с мышами. Это объясняет, почему стресс нередко приводит к расстройствам настроения, и как с данной проблемой бороться. Университет Огайо выяснил: в теле действует двусторонняя связь центральной нервной системы и периферии. Она влияет на поведение.

Если при травме или инфекции иммунные клетки привлекаются к поврежденному месту, то при стрессе из костного мозга моноциты привлекаются в головной мозг, вызывая там воспаление и давая симптомы тревожности, но, не нанося особого вреда тканям. Моноциты окружают сосуды и проникают в зоны мозга, связанные со страхом и тревогой. В их число входят префронтальная кора, миндалевидная железа и гиппокамп, пишет Меддэйли

В ходе эксперимента грызуны подвергались стрессу, связанному с так называемым социальным поражением (в клетку подсаживали очень активного самца). Животные подчинялись и страдали от тревожности. Чем чаще животные сталкивались с социальным поражением, тем сильнее была тревога.

Кстати, ранее было доказано, что мозговые клетки микроглии - первая линия иммунной защиты мозга - активируются при длительном стрессе и частично отвечают за сигналы, призывающие моноциты из костного мозга в головной мозг.