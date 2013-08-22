Самый старый человек планеты поделился секретом долголетия

123-летний житель Боливии Кармело Флорес, возможно самый старый человек из ныне населяющих планету, считает, что своим долголетием обязан правильному питанию. Его ежедневный рацион составляют семена кинвы (местной разновидности лебеды), грибы, растущие в окрестных лесах, картофель и листья коки, которые он постоянно жует. Об этом пишет новостное агентство Reuters.

В статье отмечается, что Флорес живет в соломенной хижине, расположенной в Андах на высоте 4.000 метров.

Точный возраст старожила установить невозможно, поскольку свидетельства о рождении в этой южноамериканской стране стали выдавать в 1940 году. Однако Флорес утверждает, что родился 16 июля 1890 года, что и отмечено в его паспорте, выданном на основе свидетельства о крещении.

Правительство Боливии планирует пожаловать Флоресу почетный титул "Живое достояние человечества". Церемония награждения состоится 26 августа этого года.

Отметим, что в настоящее время самым старым человеком, когда-либо жившим на земле, считается француженка Жанна Кальмен, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет.

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