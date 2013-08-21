На восточное побережье США массово выбрасываются дельфины

Американские ученые бьют тревогу в связи с необыкновенно высокой смертностью дельфинов на восточном побережье США.

В штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Делавэр, Мэриленд и Вирджиния за текущий год на пляжах обнаружены 228 мертвых дельфинов, сообщает NEWSru.

Дельфины погибли после того, как по неустановленным причинам выбросились на берег, отмечает CNN.

В Национальном управлении США по исследованию океанов и атмосферы заявили, что эти данные многократно превышают среднегодовые показатели и являются максимальными за последние 26 лет. К примеру, за весь 2012 год было найдено 111 выбросившихся на берег и погибших дельфинов, передает ИТАР-ТАСС

В управлении считают необходимым провести специальное расследование, так как происходящее может быть частью "более серьезной экологической проблемы, которая представляет риск для здоровья и благополучия людей".

Оказавшись на берегу, дельфины уже не могут вернуться в океан без посторонней помощи и умирают в течение нескольких часов. Как правило, на сушу выбрасываются лишь старые, больные или раненые особи.

Ученые предполагают, что аномальное поведение животных может быть связано с инфекцией. "В связи с быстрым ростом числа выбросившихся на берег дельфинов в последние две недели, а также тем, что мертвых животных находят на обширной территории, наиболее вероятной причиной является инфекция, однако мы рассматриваем и другие возможности, - заявил представитель Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы. - Проводятся анализы образцов тканей дельфинов, чтобы установить, были ли они чем-то больны".