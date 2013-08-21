Израиль начал срочную ревакцинацию от полиомиелита

В Израиле началась общенациональная кампания по борьбе с вирусом полиомиелита, целью которой является ревакцинация всех детей в возрасте до 9 лет. Такое решение власти страны приняли, после того как была обнаружена редкая форма этого вируса, сообщает Associated Press.

Итамар Гротто (Itamar Grotto), начальник службы общественного здравоохранения Израиля, объявил, что кампания начата в воскресенье, пишет Медпортал . Данные меры были предприняты после того, как штамм вируса был обнаружен в сточных водах на юге Израиля в июне этого года. Страной происхождения вируса эксперты считают соседний Египет.

Последний случай полиомиелита в Израиле был зарегистрирован в 1988 году. Потом вирус не выявлялся, и в 2005 Минздрав решил прививать детей облегченными вариантами вакцины. Поэтому те жители страны, кому сейчас девять и менее лет, могут заразиться.

Клинических случаев заболевания, ведущих к параличу или смерти, пока в Израиле не зафиксировано, однако, в стране выявлено несколько детей-носителей вируса. Полиомиелит носит характер эпидемии только в трех странах в мире: Пакистане, Нигерии и Афганистане.