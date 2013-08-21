Японские дети начали болеть раком после аварии на "Фукусиме"

По меньшей мере у 18 детей из японской префектуры Фукусима обнаружен рак щитовидной железы после аварии на одноименной АЭС в 2011 году.

Еще у 25 несовершеннолетних выявлены признаки этого заболевания, однако оно пока не подтверждено, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

Число несовершеннолетних с раком щитовидки в Фукусиме увеличилось с февраля текущего года в шесть раз. Тем не менее, как отметили в специальном комитете при правительстве префектуры, на данный момент нет подтверждения, что выявленные случаи онкологического заболевания были вызваны воздействием радиации. "Мы намерены отдельно изучить каждый из случаев рака, чтобы выяснить причины его возникновения",- заявил глава комитета Хокуто Хоси.

К настоящему времени в префектуре Фукусима медицинские обследования на рак щитовидной железы прошли 210 тыс. жителей в возрасте до 18 лет. Всего предполагается проверить 360 тыс. человек. Щитовидная железа в наибольшей степени подвергается воздействию радиоактивных изотопов йода, особенно уязвима она у детей и подростков. По данным ООН, после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году рак щитовидной железы был зафиксирован более чем у 6 тысяч человек в возрасте до 18 лет.

Сотрудники "Фукусимы-1" приступили к откачке радиоактивной воды из наземной цистерны, из которой ранее произошла утечка.

По данным компании-оператора станции "Токио электрик пауэр" /ТЭПКО/, вода продолжает вытекать из резервуара, в котором осталось еще около 700 тонн жидкости. Откачав ее, специалисты ТЭПКО рассчитывают определить степень повреждения цистерны. Кроме того, сотрудники "Фукусимы-1" намерены обследовать почву под резервуаром, чтобы выяснить, где скопилась основная часть из вытекших 300 тонн загрязненной воды. Накануне в ТЭПКО исключили вероятность ее прямого попадания в Тихий океан. Тем не менее, не исключено, что вытекшая из резервуара вода может пополнить собой грунтовые воды под территорией АЭС и повысить содержание в ней радиоактивных веществ.

Утечка зараженной воды из специального хранилища была обнаружена 19 августа. По данным ТЭПКО, содержание радиоактивных веществ в ней превышает 80 млн беккерелей на литр жидкости при норме в 150 беккерелей. В энергокомпании отметили, что эта утечка стала самой масштабной после того, как в конце 2011 года сотрудникам "Фукусимы-1" удалось привести в состояние холодной остановки все три проблемных реактора станции.