Таджикско-афганская граница закрыта из-за холеры
12:05, 20 августа 2013Зарубежные новости
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Заразились около 2 тыс. человек
Таджикистан временно закрыл границу с Афганистаном из-за вспышки холеры на сопредельной территории. Эпидемия началась в двух кишлаках в провинции Бадахшан, в 150 км от границы с Горно-Бадахшанской автономной областью Таджикистана.
По данным Минздрава Афганистана, холерой заразились около 2 тысяч человек, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
По решению Министерства здравоохранения Таджикистана приостановлена деятельность контрольно-пропускных пунктов в Ишкашиме, Хороге и Дарвазе.
В регион срочно выехала группа таджикских медиков, среди населения ведется разъяснительная работа.
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