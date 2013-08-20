Таджикско-афганская граница закрыта из-за холеры

Таджикистан временно закрыл границу с Афганистаном из-за вспышки холеры на сопредельной территории. Эпидемия началась в двух кишлаках в провинции Бадахшан, в 150 км от границы с Горно-Бадахшанской автономной областью Таджикистана.

По данным Минздрава Афганистана, холерой заразились около 2 тысяч человек, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По решению Министерства здравоохранения Таджикистана приостановлена деятельность контрольно-пропускных пунктов в Ишкашиме, Хороге и Дарвазе.

В регион срочно выехала группа таджикских медиков, среди населения ведется разъяснительная работа.

bbc.co.uk