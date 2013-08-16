Мощное землетрясение произошло в Новой Зеландии.

Его сила составила около 7 баллов по шкале Рихтера, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Эпицентр располагался поблизости от города Сэддона - в 100 км от столицы - Веллингтона.

Вслед за первым толчков последовали и повторные. Их магнитуда была чуть меньше.

О жертвах и пострадавших не сообщается. В то же время в Веллингтоне было временно остановлено движение городских электричек и автобусов, прервана мобильная связь и подача электроэнергии в некоторые районы города.

В аэропорту объявлено о задержке ряда рейсов.

echo.msk.ru