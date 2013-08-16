Мощное землетрясение произошло в Новой Зеландии
11:26, 16 августа 2013Зарубежные новости
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Около 7 баллов по шкале Рихтера
Мощное землетрясение произошло в Новой Зеландии.
Его сила составила около 7 баллов по шкале Рихтера, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
Эпицентр располагался поблизости от города Сэддона - в 100 км от столицы - Веллингтона.
Вслед за первым толчков последовали и повторные. Их магнитуда была чуть меньше.
О жертвах и пострадавших не сообщается. В то же время в Веллингтоне было временно остановлено движение городских электричек и автобусов, прервана мобильная связь и подача электроэнергии в некоторые районы города.
В аэропорту объявлено о задержке ряда рейсов.
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