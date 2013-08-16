На Гаваях акула откусила руку у туристки из Германии

Акула откусила правую руку у молодой туристки из Германии, которая отдыхала на Гавайских островах.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс, по данным местных властей, акула напала на 20-летнюю девушку, когда она купалась на пляже острова Мауи - приблизительно в 50 м от берега.

Пострадавшая была доставлена в госпиталь, врачи оценили ее состояние как критическое.

Это уже седьмое нападение акулы на человека в гавайских водах в 2013 году и четвертое на пляжах острова Мауи.