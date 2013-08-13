Голубой и белый свет вызывает депрессию

Сотрудники Университета Огайо пришли к выводу, что светлое освещение в темное время суток может спровоцировать депрессию. А вот темное освещение не сказывается на настроении, пишет "РБК daily".

Автор работы Трейси Бедрозиан совместно с коллегами поставила ряд экспериментов над хомячками. Так, специалисты оставляли грызунов на ночь при разном освещении. По неделе хомяки спали при свете белых ламп, приглушенных голубых ламп, красных ламп, а потом и в полной темноте.

Утром ученые проверяли настроение животных с помощью подслащенной воды. Результаты показали: если хомячки хорошо пили сироп, значит – были в хорошем настроении. Это происходило после ночей, проведенных в темноте и при красном освещении. А вот после ночей, проведенных при голубом и белом освещении, грызуны пили меньше. Это, по мнению ученых, говорило об их плохом настроении.

С научной точки зрения яркий свет в помещениях заставляет работать участки мозга, которые отвечают за настроение. Ночью эти зоны должны отдыхать. Если они работают, то это приводит к плохому настроению и даже к депрессии. По мнению специалистов, освещение может влиять и на людей, особенно работающих по ночам. Именно поэтому они рекомендуют выключать на ночь мониторы, телевизоры и другие источники искусственного света.

Результаты исследования ученых опубликованы в Journal of Neuroscience.

Ранее сотрудники Кардиффского университета заявили, что женщины, прибегающие к инъекциям ботокса, более склонны к депрессии. Связано это с тем, что они не могут внешне проявлять эмоции и имеют ограниченную мимику. А вот ученые из Национального института здоровья в Северной Каролине выяснили, что возникновение депрессии связано с употреблением сладких газированных напитков.

korzonews.info