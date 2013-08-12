ЕС выделит 10 млн евро на борьбу с алкоголизмом в Эстонии

Евросоюз в следующем году выделит 10 миллионов евро на лечение и профилактику алкоголизма в Эстонии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

По данным Эстонского института развития здоровья, каждый десятый работоспособный мужчина в стране - алкоголик, а социальная система Эстонии готова предложить такому человеку лишь выведение алкоголя из крови и кодирование.

"Если мы говорим о лечении алкоголизма, то сегодня из госбюджета на это практически ничего не выделяется, и Больничная касса (выполняет в Эстонии функции Минздрава) платит минимум. К сожалению, мы должны признать, что лечение алкогольной зависимости в Эстонии очень слабое и недостаточное", - сказал директор института развития здоровья Марис Йессе.

Программа борьбы с алкоголизмом включает в себя не только избавление человека от физических последствий пьянства, но и его социальную адаптацию, работу психологов. Также на европейские деньги планируется создание стационара для людей с тяжелой алкогольной зависимостью.