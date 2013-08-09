Как сделать пятки мягкими и нежными

Для лечения трещин на пятках главными средствами являются крема и мази, которые основаны на вазелине, пишут российские СМИ.

При ранней стадии заболевания, когда кожа лишь потрескалась и выглядит чрезмерно сухой, можно обойтись рецептами из "народной" аптеки. Для этого лечения обычно используют маски, которые можно легко приготовить дома. Для усиления их действия можно сделать компресс: поверх лечебного средства накладывают целлофан или вощеную бумагу и затем надевают носки. Например, после горячей ножной ванны можно прибинтовать к пятке размягченную луковицу (или растереть ее в кашицу).

После этого ступню нужно обернуть полиэтиленом и сверху надеть шерстяной носок. Наутро кашицу смыть, а пятку потереть щеткой и после нанести жирный крем.

Еще одним эффективным средством лечения трещин является использование подсоленной воды от сваренного картофеля. Для этого нужно сварить шкурки от картофеля и в этой воде парить ноги, пока она не остынет.

При глубоких трещинах уже потребуется более длительное лечение. Можно воспользоваться всеми перечисленными советами, но повторять эту процедуру придется уже несколько дней подряд. Хорошим заживляющим и смягчающим эффектом обладает облепиховое масло. С ним можно делать компрессы на пораженные места. Только будьте аккуратны - это масло имеет ярко-оранжевый цвет и очень сильно пачкается.

При трещинах, даже не очень глубоких, необходимо всегда носить хлопковые носки, чтобы избежать попадания пыли и грязи в ранки. В тех случаях, когда трещины стали глубокими, а возле них появился зуд, воспаление и даже сильная боль, следует немедленно обратиться к врачу, который сможет назначить мази с антибиотиками. Для того чтобы после не озадачиваться вопросом "как вылечить трещины на пятках?", следует тщательно заботиться о своих ногах. Если кожа ног сухая, то не стоит долго мыться в ванне, а также нежелательно использовать щелочное мыло для мытья ног. Еще нельзя долго загорать, потому что это приводит к высыханию кожи, а затем и к трещинам.

Для здоровья и красоты пяточек необходимо правильное питание, прием минеральных веществ и витаминов. Также следует ежедневно мыть ножки и смазывать их специальными жирными кремами.