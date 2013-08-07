У дельфинов наиболее цепкая память из всех живых сущест

Группа ученых из США установила, что дельфины обладают наиболее цепкой памятью из всех живых существ, уступая лишь человеку.

По данным специалистов, эти китообразные узнают записи звуковых сигналов своих бывших cоседей по аквариумам даже спустя 20 лет после расставания, сообщает русская служба Би-Би-Си

Как полагают этологи, долговременная память дельфинов - продукт их сложной социальной жизни, в течение которых отдельные особи неоднократно меняют социальные группы.

Объектами исследования стали 56 афалин, содержащихся в шести различных аквариумах в США и на Бермудских островах.

Ученые отметили, что слоны также помнят тех, с кем они общались 20 назад, но при этом неизвестно, способны ли они узнать особь не из числа близких родственников.