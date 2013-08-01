Более 5 тысяч тонн нефти разлилось у берегов Индонезии

У берегов Индонезии в результате аварии сегодня 5,4 тысячи тонн нефти попали в море. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на индонезийское национальное информагентство "Антара".

Танкер, пришедший в порт города Тернате в провинции Северная Малуку, перекачивал сырье на берег, однако в результате повреждения трубопровода часть топлива вылилась в Молуккское море. Локализовать разлив не удалось, несмотря на предпринятые оперативные действия.

Судно, допустившее аварию, принадлежит государственной индонезийской компании "Пертамина". Оно перевозило около 7 тысяч тонн нефти из провинции Папуа.

За последнюю неделю этот случай стал вторым крупным экологическим бедствием в Юго-Восточной Азии. В субботу в Южно-Китайское море в результате аварии на трубопроводе вылилось 50 тонн сырой нефти. От загрязнения пострадало побережье острова Самет и материковая часть провинции Районг в Таиланде.