Алкоголь по-разному влияет на мужчин и женщин

Основное отличие заключается в эмоциональной составляющей и в поведении на следующий день после употребления спиртного, пишет The Indian Express. Итак, в частности, мужчин к алкоголю может толкать гнев. Разозленный мужчина чаще выпивает на следующий день.

Что касается распространенного мнения о "терапевтическом" эффекте алкоголя, производимом, если человек в состоянии печали, то, на самом деле, это не работает для обоих полов. Хотя некоторые заявляют: они выпивают, дабы улучшить настроение.

Как отмечает Валери Хардер из Университета Вермонта, в ходе проведенного исследования было изучено влияние спиртного на настроение 246 добровольцев 21-82 лет. Оказалось, чем больше люди пили, тем ниже в итоге был уровень счастья. В особенности это касалось женщин.

Стресс, в свою очередь, изменял настроение, влияя напрямую на частоту потребления алкоголя. Наблюдение за добровольцами продолжалось 6 месяцев и включало ежедневные проверки у специалистов.