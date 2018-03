Служение высшим целям полезнее для здоровья, чем гедонизм

Служение высшему благу, самореализация делают нас счастливыми, так же как и минутные удовольствия, однако иммунные клетки организма по-разному реагируют на эти две формы счастья, утверждают ученые, опубликовавшие статью в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Мы можем быть счастливы благодаря простым удовольствиям, но эти "пустые калории" не помогают нам стать более просвещенными или развить наши способности и не улучшают наше физическое состояние. На клеточном уровне наш организм лучше реагирует на счастье, основанное на чувстве общности и цели в жизни", — пояснила ведущий автор исследования Барбара Фредриксон (Barbara Fredrickson) из Университета Северной Калифорнии в Чапел-Хилле (США).

Авторы статьи различают две формы счастья: гедонизм — получение кратковременных положительных эмоций, и эвдемонизм — стремление к благородным целям, выходящим за рамки удовлетворения собственных желаний, и обретению смысла жизни. Фредриксон и ее коллеги собрали образцы крови 80 здоровых добровольцев, ощущение счастья у которых основывалось на ценностях гедонизма и эвдемонизма.

Ученые обнаружили, что у эвдемонистов менялась работа генов в иммунных клетках организма: там активировались механизмы выработки антител, и подавлялась работа генов, связанных с воспалительными процессами.

У гедонистов, наоборот, работали гены, ответственные за воспаление, а активность генов, связанных с производством антител, была пониженной. Подобную реакцию иммунной системы исследователи наблюдали в своих предыдущих работах, посвященных реакции организма на стресс.

Образ жизни, ориентированный исключительно на получение удовольствия от жизни, может иметь негативные последствия для здоровья, заключают ученые. Постоянная активация соответствующих генов может приводить к хроническим воспалениям, а те в свою очередь могут служить причиной сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и других заболеваний, кроме того, у гедонистов будет ослаблена защита от инфекций.