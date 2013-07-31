В продукции Roshen - вещество с канцерогенными свойствами

В кондитерской продукции украинской корпорации Roshen («Рошен») обнаружен бензапирен, обладающий канцерогенными свойствами, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В шоколаде молочном «Рошен» обнаружен бензапирен, обладающий канцерогенными свойствами и свойствами биоаккумуляции, что указывает на отсутствие должного контроля за продовольственным сырьем для производства кондитерских изделий», - говорится в сообщении Роспотребнадзора

По мнению Роспотребнадзора, данные факты свидетельствуют о системных нарушениях фабриками кондитерской корпорации «Рошен» требований, предъявляемых к качеству и безопасности продукции.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил российским СМИ, что введен запрет на поставки в Россию продукции компании Roshen.

При этом в кондитерской компании заявили, что никаких официальных документов, подтверждающих запрет на поставки ее продукции на рынок РФ, Roshen не получала.

По данным Министерства доходов и сборов Украины, в 2012 году украинские кондитеры поставили на рынок РФ 119,1 тыс. тонн шоколадных изделий, выручив почти 413 млн долл. При этом импорт шоколада из России в Украину в прошлом году составил 27,8 тыс. тонн, или 102,7 млн долл. в денежном выражении.