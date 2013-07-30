41-летняя британка узнала о беременности за 15 часов до родов

Аманда Росс со своей новорожденной дочерью. 41-летняя британка Аманда Росс родила ребенка спустя 15 часов после того, как узнала, что беременна.

Как пишет The Daily Mail, женщина все время думала, что у нее запор и это никак не связанно с беременностью. Она даже не чувствовала тошноты.

"Когда они сообщили мне о беременности, я была шокирована. Я подумала, что слишком стара для этого", - рассказывает Аманда.

Последнее время женщина страдала от вздутия живота и однажды, отправившись со своим парнем за покупками, у нее начались сильные судороги.

Женщина решила обратиться к врачу, где и узнала, что находится на 7-8 месяце беременности. Аманда после визита врача отправила домой, но уже через несколько часов у нее начались схватки, и она вернулась в больницу. Женщине пришлось рожать с помощью кесарево сечение. Родившуюся девочку пара назвала Хлоя.