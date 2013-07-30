Врачи в Америке выписывают рецепты на фрукты и овощи

Врачи двух нью-йоркских больниц - Harlem Hospital и Lincoln Medical Center - начиная с 24 июля начали выписывать своим страдающим лишним весом или ожирением пациентам из семей с низким уровнем доходов рецепты на овощи и фрукты, сообщает Health News Florida.

Таким образом, штат Нью-Йорк присоединился к общенациональной программе, запущенной некоммерческой организацией Wholesome Wave в 2011 году в четырех штатах страны – Массачусетсе, Мэне, Калифорнии и Род Айленде. Программа призвана сделать более здоровым рацион питания малоимущих, в первую очередь тех, кто страдает лишним весом, доставив на их стол свежую продукцию местных фермеров, а заодно помочь фермерам активнее реализовывать выращенные ими овощи и фрукты. Сейчас в программе участвуют уже семь штатов.

Пациенты, получившие рецепты на овощи и фрукты, могут обменять их затем на купоны Health Bucks, которые принимаются на всех фермерских рынках. Рецепты выписываются из расчета доллар в день на каждого члена семьи на четыре месяца. Затем пациенты должны снова придти к врачу на прием за новым рецептом. В этот момент их взвешивают и определяют индекс массы тела, а также консультируют по правильному питанию.