В Израиле нужно остерегаться полиомиелита - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения рекомендует лицам, отправляющимся в Израиль и другие страны, где зарегистрированы случаи полиомиелита, перед поездкой провести первичную или бустерную (дополнительную) иммунизацию от этого заболевания.

По данным ВОЗ, в Израиле в 30 образцах сточных вод, собранных в рамках планового эпидемиологического надзора с 3 февраля по 30 июня 2013 года, был изолирован дикий вирус полиомиелита 1-го типа (WPV1). Большинство положительных образцов полиовируса обнаружено в пробах, отобранных в южной части Израиля. По предварительным результатам, выделенный полиовирус генетически не связан с вирусом, вызвавшим вспышку полиомиелита в Африканском Роге, где на текущий момент зарегистрировано 73 подтвержденных случая полиомиелита, вызванных полиовирусом 1-го типа: 65 случаев в Сомали и восемь - в Кении. Местная передача дикого полиовируса сохраняется также в Нигерии, Пакистане и Афганистане.

Обнаружение дикого вируса полиомиелита в Израиле свидетельствует о его широкой циркуляции в течение длительного периода времени, отмечают медики. ВОЗ оценивает данную ситуацию как неожиданное и необычное воздействие на здоровье, имеющее риск международного распространения вируса.

Полиомиелит - вирусное инфекционное заболевание, поражающее нервную систему и вызывающее полный паралич. Вирус попадает в организм через рот и размножается в кишечнике. Инфекция передается через загрязненные фекалиями воду и пищевые продукты. Полиомиелит поражает, в основном, детей до пяти лет. Первоначальными симптомами являются высокая температура, усталость, головная боль, тошнота, ригидность шеи и боль в конечностях. Один из 200 случаев инфицирования приводит к необратимому параличу (обычно ног), 5-10% парализованных умирают в результате иммобилизации дыхательной мускулатуры.

Основным средством профилактики является иммунизация. В Беларуси вакцинация против полиомиелита осуществляется в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и перечнем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Для профилактики инфекции медики рекомендуют соблюдать правила личной гигиены. Свежие овощи, фрукты, сухофрукты и зелень перед употреблением после мытья под проточной водой споласкивать кипяченой или бутилированной водой. Прием пищи допускается в пунктах питания, где используются продукты гарантированного качества промышленного производства. Для питья должна использоваться только бутилированная или кипяченая вода, напитки и соки промышленного производства. Запрещается покупать лед для охлаждения напитков у уличных торговцев, а также использовать в пищу продукты традиционной национальной кухни, продукты с просроченным сроком годности, не прошедшие гарантированную технологическую обработку, а также приобретенные в местах уличной торговли. Купание разрешается только в бассейнах и специальных водоемах.