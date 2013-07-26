В здании парламента Грузии объявлена эвакуация

Эвакуация объявлена в здании парламента Грузии в Кутаиси, где, предположительно, заложено взрывное устройство, передает РИА «Новости».

Депутаты продолжат работу завтра.

Руководитель пресс-службы МВД Грузии Нино Гиоргобиани подтвердила радиостанции "Пирвели радио" данную информацию. По словам Гиоргобиани, на один из телефонов позвонил неизвестный и сообщил о бомбе.

Как считает спикер парламента Давид Усупашвили, нахождение взрывного устройства маловероятно. "По словам специалистов, вероятность того, что в здании находится взрывное устройство, мала, однако это необходимо проверить", - сказал он. Заявление Усупашвили транслировалось в прямом эфире грузинских телекомпаний.

По словам спикера, парламент Грузии продолжит работу в субботу.

Согласно поправкам в Конституцию, принятым в июле 2011 года по инициативе Президента страны Михаила Саакашвили, после выборов 2012 года парламент начал работать в Кутаиси. В этом городе в сжатые сроки для законодательного органа было построено новое здание. После победы коалиции "Грузинская мечта" на парламентских выборах в октябре 2012 года началось рассмотрение вопроса о возвращении парламента в Тбилиси. Однако на настоящий момент парламент по-прежнему работает в Кутаиси.