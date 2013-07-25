Гормон счастья вызывает чувство тревоги и страха

Ученые открыли оборотную сторону гормона счастья и теперь проводят исследования с целью снижения продолжительности негативных поведенческих реакций, порождаемых этим гормоном, пишет Валерия Пини на сайте газеты La Repubblica.

Он известен как гормон любви, тот, что питает страсть и желание. Многочисленные научные исследования доказали его основополагающую роль для длительных и стабильных отношений. И вот теперь новое исследование окситоцина указывает: одновременно гормон способен порождать такие эмоции, как тревога и страх. Результаты исследования опубликовал чикагский Northwestern University в издании Nature Neuroscience, говорится в статье. Издавна окситоцин считают агентом снижения стресса. Он вовлечен в чувственную сферу, укрепляет материнский инстинкт, однако, как доказали американские ученые, гормон играет двойную роль.

"Поняв эту двойственную роль окситоцина в ситуациях, порождающих тревогу, в будущем мы сможем узнать, как поднять уровень ощущения благополучия у людей и снизить продолжительность негативных реакций", - говорит координатор исследования Елена Радулович.

"Ученые выяснили, что окситоцин укрепляет негативную социальную память и тревогу за будущее, порождая называемый сигнальный путь ERK, активизирующийся на 6 часов после негативных социальных событий. ERK усиливает опасения, стимулируя мозговые цепочки страха. Иными словами, не только любовь, но тревога порождается нейропроводником под названием окситоцин", - заключает журналистка.