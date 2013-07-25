Буш-старший обрил голову, чтобы поддержать больного раком ребенка

Экс-президент США Джордж Буш-старший обрил голову, чтобы поддержать таким образом болеющего раком сына одного из своих охранников, сообщает журнал Time.

Двухлетний Патрик - сын сотрудника подразделения Секретной службы США, отвечающего за безопасность семейства Бушей - болен лейкемией и проходит курс химиотерапии, от которого ребенок полностью облысел.

Таким же образом Патрика согласились поддержать почти 30 агентов подразделения. Инициативная группа также запустила сайт для сбора средств на лечение ребенка.

Семья Бушей сама сталкивалась с лейкемией - почти 60 лет назад от рака крови в четыре года скончалась первая дочь Буша-старшего.