Австралия решила вопрос стерилизации недееспособных людей

Комитет австралийского сената поднял вопрос стерилизации недееспособных людей. В итоге чиновники отказались ввести запрет на эту практику, но одновременно с тем, выступили за защиту прав пациентов, пишет The Sydney Morning Herald.

Теперь запрещена принудительная необратимая стерилизация в тех случаях, когда человек способен сам принять решение, или если в будущем принятие решения возможно. Комитет не поддержал прямой запрет на стерилизацию без согласия, заявив, суды должны иметь возможность рассматривать индивидуальные обстоятельства каждого дела.

Закон о стерилизации сильно разнится в разных областях страны, хотя в целом для стерилизации без согласия требуется решение суда. Между тем, при рассмотрении вопроса в расчет брались показания родителей нескольких недееспособных девушек.

Родители хотели провести стерилизацию дочерей, так как считали, что те не способны следить за ребенком или из-за вопросов, возникающих в связи с менструацией. Для их дочерей это является травматичным опытом. Известно, что многие родители отвозят своих детей за границу, дабы провести там стерилизацию по упрощенной схеме.