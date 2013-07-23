Россия считает, что запреты Украины из-за ящура - неоправданы

Россия считает неоправданным запрет Украины на транзит зерна через ее территорию из Краснодарского края из-за случаев заболевания животных ящуром, сообщил заведующий референтной лабораторией диагностики Федерального центра охраны здоровья животных Александр Мищенко.

«Данная мера защиты Украиной своей территории от заноса вируса ящура не совсем оправдана по той причине, что все вспышки ящура, которые вызваны на юге России, локализованы, на все неблагополучные пункты наложены карантинно-ограничительные мероприятия, то есть из них уже запрещен ввоз-вывоз сельскохозяйственной продукции, как животного, так и растительного происхождения», - сообщил Мищенко на сайте Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации («Россельхознадзор»).

По словам Мищенко, риск попадания зерна с возбудителями ящура в Украину минимален, однако все же есть.

«Для Украины риск существует за счет перемещения народа и продуктов животного происхождения из очага», - сказал Мищенко.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк сообщил, что Украина приостановила транзит зерна из Краснодарского края Российской Федерации в связи с введением на территории края карантина из-за вспышек ящура.

При этом министр уточнил, что транзит приостановлен временно, однако точных дат действия приостановки транзита нет.

Справка УНИАН. Ящур - это острое вирусное заболевание животных, которому подвержены свиньи, крупный рогатый скот, овцы, козы. В ряде стран оно носит характер эпидемий среди животных, которые повторяются через определенные промежутки времени. Человек может заразиться ящуром через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, а также через мясо.

Ящур может переноситься с зерновыми культурами.