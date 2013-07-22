Наводнение в Индии: без жилья осталось более полумиллиона людей

В Индии в результате сильного наводнения в северном штате Уттар-Прадеш погибли 152 человека, более 500 тыс. остались без крова.

Как передает ИТАР-ТАСС , стихия нанесла серьезный ущерб и сельскому хозяйству. Крестьяне лишились около 500 голов скота, а также посевов на площадях в 15 районах штата.

Ситуацию усугубляют характерные для этого времени года сильные ливни. По мнению экспертов, они могут вызвать новые разливы рек.

Местные власти уже оказывают помощь пострадавшим от наводнения. Их обеспечивают временным жильем, питьевой водой и медикаментами.