Привычные продукты являются источниками канцерогенов

Национальный институт питания Дании полагает, что обычные продукты являются источником опасных соединений. Ученые замерили содержание ряда веществ в продуктах питания в 2004-2011 годах.

Оказалось, потребление неорганического мышьяка, акриламида, свинца и кадмия, а также полихлорированных бифенилов и диоксина в целом снизилось по сравнению с 2003 годом. Тем не менее, их уровень в продуктах все равно выше нормы.

Между тем, потребление акриламида, даже в умеренной концентрации, опасно для здоровья. Возможно развитие рака. Данное соединение образуется, когда жарится или варится продукт, богатый углеводами. Главное требование - температура обработки выше 120 градусов. Среднестатистический датчанин в день потребляет всего 16 микрограммов акриламида. Но и этого много.

Специалисты советуют ограничиться 175 градусами при термической обработке. 36% опасного соединения поступают из картофеля, 30% - из кофе, 13% - из хлеба (статистика актуальна для взрослых людей). У детей 43% - из картофеля, 20% - из чипсов и шоколада, 16% - из хлеба.

Также, с этой точки зрения, для детей опасны рисовые хлебцы и рисовая каша. В них содержится неорганический мышьяк. При длительном потреблении в пищу риса может развиться рак.