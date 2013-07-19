В Греции протестующие напали на министра здравоохранения

Протестующие напали на министра здравоохранения Греции Адониса Георгиадиса во время его визита в больницу "Аттикон".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт "Прото тема", в министра бросали бутылки с водой и ударили по лицу.

Протестующие собрались у здания больницы задолго до запланированного визита министра, заявив, что его появление нежелательно. Когда министр приехал, группа людей атаковала его - Георгиадиса толкали, били, по словам свидетелей, его ударили по шее. Полицейские, ожидавшие приезда министра, сумели вывести его из толпы протестующих. После инцидента министр, как и планировалось, побеседовал с врачами и персоналом больницы, которые извинились за случившееся.

Георгиадис в интервью радиостанции "Вима" сказал, что ожидает от всех политических сил осуждения нападения. По его словам, эта акция не отражает мнения всех работников больниц, а за насилием стоят конкретные политические силы.

Нападение не связано с претензиями в области здравоохранения - люди кричали знаменитый лозунг гражданской войны "ЭАМ - ЭЛАС - Мелигалас", заявил официальный представитель правительства Симос Кедикоглу, по мнению которого, за нападением может стоять коалиция леворадикальных сил СИРИЗА. Кедикоглу назвал неприемлемыми лозунги гражданской войны и призвал осудить насилие все партии, приверженные демократии.

Национально-освободительный фронт (ЭАМ) и Народно-освободительная армия Греции (ЭЛАС) в годы Второй мировой войны воевали с оккупантами и коллаборационистами. В Мелигаласе на Пелопоннесе в 1944 году произошли бои ЭАМ-ЭЛАС с охранными батальонами, набранными из коллаборационистов. Тогда погибли несколько сот человек.

Политическое противостояние в Греции обострилось после принятия пакета законов, предусматривающих новые меры экономии и увольнения тысяч госслужащих. В парламенте депутаты от оппозиции так резко критиковали инициативы властей, что представители правительства назвали их заявление "лозунгами гражданской войны".