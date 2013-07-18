Около 6 тыс. человек эвакуированы в Калифорнии из-за пожаров
10:20, 18 июля 2013Зарубежные новости
1
Локализовали 15% возгорания в лесу
В США власти Калифорнии эвакуировали около 6 тыс. человек из-за пожаров, охвативших почти 8 тыс. гектаров к юго-западу от города Палм-Спрингс.
Как передает РИА «Новости», пожарные смогли локализовать только 15% возгорания, ветер несет огонь в сторону жилых районов. Власти распорядились эвакуировать людей из нескольких населенных пунктов, в том числе курортного города Идиллвайд. Люди покинули несколько сотен жилых домов.
С огнем борются около 3 тысяч пожарных. В тушении пожара задействованы 16 вертолетов и 10 самолетов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter