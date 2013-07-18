Витамины и минеральные добавки - лучшее "лекарство" от депрессии

Витамины и минеральные добавки способны подарить энергию, необходимую для психической деятельности. И это касается не только здоровых людей, но и лиц, склонных к депрессии и тревожности, передает Medical Express.

Бонни Каплан, профессор Университета Калгари, полагает: витаминные добавки могут быть альтернативой полноценным лекарствам, уменьшающим проявление тревожности и депрессии. Плюс, они помогут справиться со стрессом, улучшить настроение и снизить показатели усталости.

Так, среди 97 человек с расстройствами настроения у людей, чей рацион был максимально насыщен витаминами и минеральными веществами, психика была более стабильной. В список полезных веществ входят 5-гидрокситриптофан (5-HTP), витамины групп В и D, а также гинкго билоба и омега-3.

У большинства людей подъем сил отмечается в середине утреннего времени, а к послеобеденному наступает спад. Силы восстанавливаются к концу второй половины дня и снова сходят на нет перед сном. Но эти скачки зависят от пола, возраста человека и климата региона, в котором он живет.

Некоторые, дабы восполнить нехватку сил, потребляют сладости и энергетики. А кто-то предпочитает частые приемы пищи маленькими порциями с обязательным выделением времени на длительный отдых и тренировки.