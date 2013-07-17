Психически неуравновешенные россияне будут отвечать перед законом

Даже незначительное преступление повлечет за собой курс лечения для психически нездоровых людей. Такова новая инициатива Минюста, пишет "Российская газета". Условно, если сосед признан невменяемым и устраивает дебош, его привлекут либо к ответственности, либо отправят на лечение.

На сегодняшний день многие дела разваливаются, так как ответчик имеет психическое расстройство. Подобные факты и подтолкнули чиновников к изменению законодательства, правда, пока в проекте.

Камень преткновения - вторая часть 443 статьи УК. Она говорит: если лицо не представляет опасности по своему психическому состоянию или им совершено деяние небольшой тяжести, суд выносит постановление о прекращении уголовного дела и об отказе в применении принудительных мер медицинского характера.

Получается, наличие справки от психиатра является индульгенцией. Если же чиновники смогут утвердить правки в УК РФ, то судей обяжут отправлять психически неуравновешенных граждан отбывать свое наказание в больнице.

Максим Поляков, преподаватель кафедры административного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, считает, что данная позиция правильна и обоснована.