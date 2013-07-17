В Шотландии готовят специальных собак для больных деменцией

Студенты из Школы искусств Глазго вместе с организациями Alzheimer Scotland, Dogs for the Disabled и Guide Dogs Scotland разработали и реализовали программу подготовки хвостатых помощников для людей с деменцией. В рамках "Dementia Dog initiative" на данный момент натренированы две собаки - лабрадор Каспа и золотистый ретривер Оскар.

Они идеально подходят для семейных пар, где один человек имеет деменцию. Помимо чисто бытовой помощи, собаки уменьшат степень социальной изоляции и выправят эмоциональный фон пациентов, позволяя расслабиться, считают специалисты.

Известно, что животных начали тренировать особым образом, когда те были еще щенками, пишет Homecare.co.uk. Курс тренировки Каспы и Оскара закончился в марте. Чтобы протестировать систему, собак направили в две семьи.

Сами пациенты и медики позитивно оценили программу. Собаки полезны хотя бы потому, что заставляют хозяев двигаться и ходить на прогулку. В данный момент специальную подготовку проходят еще две собаки.