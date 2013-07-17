Британская полиция использовала анкетные данные умерших младенцев

Под сильнейшим давлением общественности и суда британская полиция признала сегодня, что использовала имена, фамилии и иные анкетные данные, по крайней мере, 42 умерших малолетних детей для создания фальшивых биографий агентам, которые тайно внедрялись в общественные и благотворительные организации.

"Мы приносим извинения за данную практику", - отмечается в распространенном в Лондоне специальном сообщении Скотленд-Ярда, цитирует ИТАР-ТАСС

Полицейские власти объявили, что больше к подобным действиям, которые практиковались более 30 лет, они не прибегают.